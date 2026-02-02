Orgullo moronense: La Universidad de Morón participó del IFE Conference en México

"El objetivo es que la universidad se integre de forma natural al entorno digital en el que ya interactúan los alumnos, facilitando el acceso a los contenidos. La tecnología actúa como un facilitador que nos permite detectar necesidades a tiempo y brindar un seguimiento pedagógico más cercano", destacó Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes y experto en educación digital de la Universidad de Morón en su participación de este año en la IFE Conference (Institute for the Future of Education) que se realizó en Monterrey, México.





Se trata del Congreso de innovación educativa más importante de Hispanoamérica, que se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero y contó con la participación de más de 5 mil personas en las más de 500 actividades académicas que contempló el evento.





En dicho encuentro educativo, el Oeste estuvo presente con la conferencia realizada por expertos y representantes de la Universidad de Morón, que presentaron los distintos modelos y estrategias que utiliza la Casa de Altos Estudios para integrar la tecnología del futuro a la educación del presente.





"La UM desarrolla habilidades clave e incorpora microcredenciales y herramientas de Inteligencia Artificial como parte de la formación de sus estudiantes, integradas a sus plataformas educativas, con el foco puesto en la innovación, de la mano de la tecnología y alineada a los desafíos actuales del mercado laboral", explicaron desde la Universidad de Morón tras finalizar la IFE Conference 2026.





Durante la realización del evento académico internacional, se destacó el trabajo conjunto de la UM con CognosOnline y Anthology para la implementación de la plataforma educativa Blackboard, así como la incorporación de la plataforma de enseñanza digital Coursera, desarrollada por académicos de la Universidad de Stanford.





La participación de la Universidad de Morón y los elogios a sus destacados programas y estrategias se dieron luego de que, meses atrás, la institución haya sido distinguida internacionalmente como todo un caso de éxito por su transformación académica, centrada en el desarrollo de los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales.