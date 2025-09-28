Orgullo moronense: Ya se conoce la fecha de la marcha disidente del distrito

Desde su primera edición en el 2022, todos los años el orgullo se siente en las calles de Morón con una marcha que ya es todo un evento de lucha, alegría y resistencia.

A mediados de octubre, Morón se llenará de lucha, alegría y resistencia con la realización de la cuarta edición de la Marcha del Orgullo del distrito, un evento que ya trasciende las calles y colma las plazas y los corazones de los y las moronenses.





Según la confirmación oficial de la comisión organizadora, este año la Marcha del Orgullo de Morón se realizará el sábado 18 de octubre a las 16 y, en esta ocasión, el punto de encuentro será en la Plaza La Roche, en donde se iniciará la marcha oficial para luego culminar en el Paseo de las Artes.





Posterior a la marcha, el orgullo continúa con la realización de una jornada llena de arte en el espacio verde ubicado en Av. Rivadavia 18.486, en donde los y las asistentes podrán disfrutar de shows en vivo, ferias de emprendedores, desfiles y mucho más.





Dentro de lxs artistas que se presentarán en el escenario principal de la Marcha del Orgullo de Morón, se destacan Lelu Haick, Maya Aimaretti, Vito Gauna Trío, la banda Mineral Música, entre otrxs.

Además de la música, durante la jornada disidente en Morón habrá stands con emprendimientos y tiendas, un espacio de glitter y accesorios y distintos proyectos artísticos dedicados a la ilustración, la encuadernación y demás.





"Ante el actual contexto político y social de odio y exclusión nacional, nos organizamos, defendemos lo construido y exigimos con fuerza más derechos, igualdad e inclusión", sostuvieron desde la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de Morón.





