Otra baja más en Ituzaingó para el 2026

Josué Salvadores no continuará en la institución ituzainguense, y es la novena baja que tiene el Verde para afrontar la Temporada 2026.



Se acerca el final de este 2025, y un jugador no será parte del equipo que dirige Diego Herrero a partir del próximo año en la Primera B Metropolitana.



Se trata del mediocampista Josué Salvadores que no seguirá en el Verde, dado que selló su vínculo a préstamo al Deportivo Laferrere por un año.



Fue un jugador muy clave en el equipo ituzainguense donde consiguió el ascenso a la Primera B Metropolitana, tras ganar en la final ante Sportivo Barracas por 5 a 3, en la definición por penales.



En cuanto a los números, Salvadores disputó un total de 28 encuentros y convirtió solamente un gol, ante Lugano en la victoria de Ituzaingó por 2 a 0, en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera C.

De esta manera, el “León” sumó su novena baja, y se suma a la lista de: Giovanni Centurión, Mariano Jaureguiberry, Nicolás Suaya, Julián García, Rodrigo Soria, Celso Báez y Agustín Faillace.



Se espera que en el transcurso de estos últimos días del año, haya novedades sobre los nuevos jugadores que podrían llegar al conjunto ituzainguense, en busca de comenzar con el pie derecho el Campeonato de la Primera B Metropolitana, y la Copa Argentina.