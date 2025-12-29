Otra vez gatillo fácil: La Policía de la Ciudad fue denunciada por un ataque ocurrido en Constitución

Una nueva semana, un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires: A tan solo días de que la Policía de la Ciudad asesinara a sangre fría a Gabriel González, vecino de Lugano, la fuerza porteña volvió a atentar contra la vida de un joven, esta vez, en el barrio de Constitución.





Según los testigos, el hecho ocurrió este domingo alrededor de las 14.30 entre las calles Salta y Constitución, a pocos metros de la Estación de la Línea Roca, donde los agentes de la comisaría 1C intervinieron en un conflicto callejero entre dos hombres, uno de ellos en situación de calle y otro residente de un hotel familiar de la zona.





A través del relato de los vecinos que estuvieron presentes durante el ataque, se reconstruyó que uno de los oficiales, sin mediar palabra, tiró a matar al segundo de los hombres, quien resultó herido de gravedad y se encuentra actualmente luchando por su vida.





Una de las personas que denunciaron lo ocurrido fue Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, el sindicato de las trabajadoras sexuales de la Argentina, quien trabaja en la zona. En sus redes sociales, la referenta sentenció: “3 balazos para dejarlo tendido en el asfalto. Gatillo fácil y limpieza social parecen ser el nuevo orden social. Hay vidas que para las fuerzas de seguridad son descartables, pero para nosotras no".





Una actualización del caso: Identificaron al joven herido de gravedad

En las últimas horas, según informó Georgina Orellano, lograron identificar al joven que fue herido por la policía porteña. Se trata de Leonardo Vargas, quien se encuentra en grave estado en el Hospital Ramos Mejía.





Según el parte médico más reciente, Vargas está catalogado como un "paciente grave, con respirador y riesgo de vida" luego de los tres impactos de bala que recibió, uno de ellos en su rostro.





El caso de Vargas se suma a los ataques de gatillo fácil que efectuó la Policía de la Ciudad estos últimos días, uno de ellos ocurrido en Navidad, cuando los efectivos porteños asesinaron a Gabriel González en Villa Lugano.