Otro golpe al bolsillo: Llegó un nuevo aumento de colectivos al AMBA

La semana comienza con un nuevo golpe al bolsillo, tras darse a conocer este lunes 16 de marzo el aumento de tarifas para los viajes en las 104 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que entrará en vigencia a partir de hoy.





Dicho aumento es del 7 por ciento y se da en el marco del plan de reducción de subsidios implementado por el gobierno nacional. Desde la llegada de Javier Milei al poder, las tarifas de colectivos aumentan mes a mes, sin dar tregua.





¿Cómo queda el boleto mínimo y qué líneas se ven afectadas por el aumento?

Con la nueva suba de tarifas, el costo de los viajes en colectivo de las líneas nacionales quedaron al mismo nivel de las que están bajo jurisdicción de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que ajustan todos los meses en base a una fórmula del 2% más inflación.





De este modo, el boleto mínimo, que se aplica para los tramos de 0 a 3 kilómetros de recorridos, pasa de $650 a $700 para las SUBE que estén registradas, siendo de un costo de $1.113 para pasajeros con SUBE sin nominar.





El viaje de 3 a 6 kilómetros tendrá un valor de $779,78 con SUBE registrada y $1239,85 sin registrar.





Los tramos de 6 a 12 kilómetros costarán $839,86 con SUBE registrada y $1335,38 sin nominar. Mientras que los viajes de 12 a 27 kilómetros costarán $899,99 con SUBE registrada y $1430,98 sin registrar.







Por último, aquellos viajes de más de 27 kilómetros tendrán un valor de $959,71 con SUBE nominalizada y $1525,94 sin registrar.





Para aquellos usuarios que posean la Tarifa Social aplicada a su SUBE, sigue vigente el descuento del 55 por ciento, aplicable a jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo (AUH).





Por otra parte, cabe aclarar que la nueva suba de tarifas afecta a las 104 líneas que transitan por más de una jurisdicción:





1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.