Padua: se incendió el Parque Cultural frente a la estación y piden ayuda a la comunidad

El Parque Cultural San Antonio de Padua sufrió un incendio en una de sus oficinas. Aunque el fuego pudo ser extinto rápidamente, una feria de artesanos que utiliza esa oficina como depósito, perdió buena parte de su reserva, por lo que pide ayuda a la comunidad para reconstruir su fuente de trabajo.



Durante la noche de este viernes 5 de agosto, un incendio comenzó a tomar una oficina del Parque Cultural San Antonio de Padua, ubicado frente a la estación de San Antonio de Padua, sobre la Avenida Juan Domingo Perón, esquina Directorio.



Tras el llamado del encargado del Parque a las autoridades, se hicieron presentes los Bomberos Voluntarios de Merlo, quienes apagaron rápidamente el fuego, logrando que no se expanda más allá de la oficina dónde inició ni que haya heridos.



La primera pericia indicó que el incendio habría iniciado por un cortocircuito accidental.



Quienes lamentaron este incendio fueron los organizadores de la feria de artesanos "Zezen", que se realiza los sábados en ese mismo parque.



Según explicaron en las redes sociales, perdieron la mayoría de las herramientas de trabajo y aseguran que necesitan volver a trabajar el próximo sábado.



Es por eso que hacen un llamado a la comunidad, con "cualquier colaboración" al alias ZEZEN.FERIA, a nombre de Jorgelina Rickensdorf en Tarjeta Naranja.





La UFI N°4 de Morón quedó a cargo de la causa y solicitó las pericias correspondientes.