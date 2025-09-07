Padua: un sargento evitó a los tiros que le roben con una moto robada en Ituzaingó

Un sargento del Comando de Aviación de Campo de Mayo frustró un intento de robo cuando circulaba en su moto por Padua. Dos delincuentes armados lo abordaron, pero el militar se identificó y efectuó tres disparos que obligaron a los ladrones a huir, dejando abandonada la moto en la que iban, robada minutos antes en Ituzaingó.



Este viernes 5 de septiembre, un sargento del Comando de Aviación de Campo de Mayo volvía a su casa de Libertad vestido de civil en su moto Jawa 300.



En la intersección entre Echeverría y Eva Perón, límite entre Padua y Libertad, dos delincuentes en otra moto se ponen a su lado y el acompañante amenaza al sargento con un arma de fuego, exigiendolé su moto.



El sargento se identifica y dispara tres veces, poniendo en fuga a los delincuentes, que dejaron tirada la Honda Wave en la que se trasladaban. La Policía constató que esa moto había sido robada momentos antes a un joven de 23 años en Ituzaingó.



La UFI N°4 de Morón ordenó la búsqueda en las cámaras de seguridad del paradero de los delincuentes por las cámaras de seguridad.