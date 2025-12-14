Papa Noel llegará a un reconocido bar de Ituzaingó

La magia de la Navidad ya se empieza a sentir en las calles de Ituzaingó. Es esa época del año en la que los espacios comerciales y gastronómicos de nuestra ciudad buscan renovar la ilusión de los más chicos, y este año, un clásico de la zona ha decidido dar un paso adelante. Hace tan solo unas horas, a través de sus cuentas oficiales, Ramy, el restaurante ubicado en la icónica esquina de Juncal 201 y Mansilla, confirmó una noticia que alegrará a muchas familias: Papá Noel visitará sus instalaciones el próximo martes 23 de diciembre.





La cita está programada para el horario de 18:00 a 22:00 horas, una franja ideal para disfrutar de una merienda o una cena temprana mientras los niños entregan sus cartas y se toman la clásica foto. Sin embargo, la elección de Ramy como la "parada técnica" de Santa antes de la Nochebuena no es casualidad; el local ha cobrado una enorme relevancia en las últimas semanas, posicionándose como el epicentro de la salida familiar en el oeste.





Recientemente, el restaurante estuvo en boca de todos gracias a un video viral del influencer gastronómico @hombremilanesa, quien puso los reflectores sobre una característica que distingue a Ramy de cualquier otro bodegón de la zona: su impresionante infraestructura pensada para la niñez.

"Me vine a conocer Ramy. Cuando vi el local en persona me impactó, sobre todo por el fantástico sector destinado a los más pequeños", relató el influencer en su reseña. Y no exageraba. El lugar cuenta con un sector de juegos amplio y supervisado, donde los chicos disfrutan bajo el cuidado de personal capacitado, e incluso ofrecen actividades como pintura facial. Pero la verdadera joya, aquella que dejó sorprendidos tanto al crítico gastronómico como a los vecinos, es el mini cine que funciona dentro del mismo restaurante. "¡Una locura!", lo definió @hombremilanesa, destacando cómo este detalle eleva la experiencia, permitiendo que los adultos disfruten de la sobremesa mientras los chicos se divierten seguros.





Más allá de los juegos y la inminente visita navideña, Ramy sostiene su reputación con una propuesta gastronómica sólida. Se define como un lugar de "buena comida", honrando la tradición del café, las pastas y la pizza.





Según la experiencia compartida en redes, la relación precio-calidad es uno de sus fuertes. Los platos se destacan por ser enormes y pensados para compartir, lo que representa un alivio para el bolsillo en salidas grupales. Entre las recomendaciones obligatorias figuran los canelones —descritos como "gigantes"— y la pizza a la piedra, de la cual se dice que "no tiene mucha competencia en la zona oeste".





En definitiva, la visita de Papá Noel el próximo 23 de diciembre es la excusa perfecta para redescubrir un espacio que ha logrado entender lo que las familias de Ituzaingó necesitan: un ambiente donde se come bien, se paga lo justo y, lo más importante, donde los chicos son los verdaderos protagonistas.