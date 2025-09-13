Para disfrutar del finde: nueva edición de la Feria Club Artesanal en Castelar

Es importante tener a mano, llegado el tan ansiado fin de semana, un abaníco de propuestas para disfrutar con la familia y los amigos. Una de las grandes opciones, para aprovechar estos días, es la ya popularmente conocida Feria Club Artesanal.



Este espacio de encuentro, en donde convergen el entretenimiento y la gastronomía, se ha convertido -tras varias ediciones en diferentes puntos del conurbano- en un clásico para los vecinos de zona oeste. Todas las personas que se acerquen a la Plaza Mitre, este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se econtrarán con diferentes opciones para pasar un grato momento, degustar buena gastronomía y divertirse al aire libre.

Toda la estructura de este evento se montará sobre la Plaza Mitre, la cual se encuentra ubicada a tan solo siete cuadras de la Estación Castelar del Tren Sarmiento, con los distintos puestos y stands. Desde la organización de Feria Club Artesanal han compartido, para aquellos vecinos de zona oeste que quieran darse una vuelta, el listado con los diferentes colectivos que pasan por el lugar:





Castelar: 136 - 392 - 238 - 233.

Morón: 238 - 136 - 269 - 634 - 97.

Ituzaingó: 136 - 153 - 238 - 394.

Ramos Mejía y Haedo: 253 - 153 - 136.

San Justo: 97.





Si hay algo con lo que cuenta Feria Club Artesanal, sin lugar a duda son las expresiones artísticas para todos los gustos y a todo momento. Es así como este sábado 13 de septiembre, a partir de las 12:00hs, se estarán presentando: Mambo Libre, Mario Mey, Del Circo Vives, Kevans, Barata Maluca y Armando La Gorra.



El domingo 14 de septiembre, cuya jornada se extenderá desde las 12:00 hasta las 22:00hs, también habrá presentaciones y números culturales. Los conjuntos que dirán presente en esta oportunidad serán: Villa Quilombo Folklore, Del Circo Vives, Mario Mey, Maty_ZC, Hormiga y Manuchos.



"Vení con tu familia o amigos a disfrutar con Club Artesanal", invitan desde la organización. Es importante remarcar que este evento, con entrada totalmente libre y gratuita, contará con feria de artesanos, juegos para las infancias, food trucks y beer trucks, entre otras cosas.