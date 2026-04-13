Parque Leloir: críticas a la PLAC por querer restringir el uso del Circuito Aeróbico

La organización Parque Leloir Asociación Civil (PLAC), presidida por Fernanda García, presentó una denuncia formal ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para exigir la fiscalización inmediata del "circuito aeróbico" del barrio y en caso de detectarse que el circuito no es seguro, se obligue al municipio a cerrarlo y convertir el espacio de circulación tradicional.



La postura generó críticas entre residentes, quienes desde las redes sociales consideran que la medida desalienta el uso de un espacio público tradicionalmente destinado al esparcimiento y la actividad física. Según señalan, el circuito es frecuentado diariamente por vecinos que buscan recreación y bienestar en un entorno natural.



En ese contexto, también surgieron cuestionamientos hacia la conducción de la entidad desde la asunción de su actual presidenta, Fernanda García. Algunas voces sostienen que la asociación adoptó una postura “restrictiva” frente a iniciativas vinculadas al desarrollo y la mejora del área.

El trazado del circuito Aeróbico

"En distintas oportunidades la PLAC propuso el cierre del barrio aduciendo problemas de inseguridad, se opone a cualquier tipo de inversión y ahora desalienta el uso del espacio público para que los vecinos de Ituzaingó puedan aprovechar este paseo". se lee en las redes sociales



Otro de los puntos señalados por vecinos se refiere al enfoque ambiental de la entidad. Si bien la asociación sostiene que busca preservar la flora y fauna del lugar, se cuestiona la falta de pronunciamientos ante prácticas cotidianas que afectan el entorno, como la disposición inadecuada de residuos de poda, escombros o el vertido de agua de piscinas en la vía pública



La nota, de características inusuales y con un tono amenazante, le pide al gobierno nacional que actúe de inmediato y resuelva el destino del circuito aeróbico en nuestro municipio.



"Desde PLAC (Parque Leloir Asociación Civil) queremos informar a socios y vecinos que hemos realizado una presentación formal ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, solicitando su intervención urgente frente a la situación de alto riesgo vial que se vive en el sector conocido como “circuito aeróbico” en nuestro barrio" comienza el comunicado.



En el petitorio al gobierno nacional, a través de la agencia, la PLAC solicita: "En caso de verificarse que no es viable la convivencia segura, solicitar la revisión de la promoción del sector como “circuito aeróbico”, o lo que es lo mismo, cerrarlo.



"Me dirijo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entendiendo que ustedes son la autoridad competente ,en mi carácter de presidente de la ONG PLAC (Parque Leloir Asociación Civil) de la localidad de Ituzaingó, Buenos Aires a fin de solicitar la inmediata fiscalización, verificación y evaluación técnica del sector urbano que el Municipio de Ituzaingó promociona como “circuito aeróbico”, ubicado en Barrio Parque Leloir, Partido de Ituzaingó, Buenos Aires, debido a la situación de altísimo riesgo vial que allí se presenta." asegura la presidenta de la PLAC, Fernanda García.



La entidad también difundió un video en redes sociales en el que advierte sobre “posibles accidentes” que podrían afectar a quienes utilizan el espacio para actividades al aire libre como ciclismo, running, patín y caminatas.



"Los conductores conocen el circuito y saben perfectamente como circular. Hay señalización que debe respetarse. Desalentar el uso del circuito, o pedirle al gobierno nacional que lo cierre o que ya no se pueda usar como circuito, es realmente un reclamo desmedido. Se puede mejorar seguramente, pero pedir que lo cierren, es mucho". Aseguraban vecinos del parque.

EL Municipio publicitando las mejoras del Circuito Aeróbico

Foto de portada: Castelar-Digital





