Pedro Saborido volverá a presentarse en zona oeste

Todo el público de zona oeste se encuentra invitado a participar de "un viaje por el universo conurbano", con este espectáculo que llevarán adelante Pedro Saborido y The Walking Conurban. Desde hace ya tiempo que esta particular sociedad -conformada por el escritor y los impulsores de la popular cuenta de Instagram- viene llevando adelante este show en diferentes localidades del conurbano bonaerense.





A través de este show, sus protagonistas proponen un momento divertido "pensando con mucho humor el territorio conurbano". Lo harán mediante un recorrido, entre diferentes charlas, de "pequeñas historias, proezas minúsculas e imágenes irónicas", destacaron desde la organización.

Cómo conseguir entradas para el show de Pedro Saborido y The Walking Conurban





La presentación de Pedro Saborido y The Walking Conurban tendrá lugar, el próximo jueves 26 de marzo, en Hudba Club Social (Santa Fe 567) de Morón. Este show está programado para las 20:00hs y las entradas pueden adquirirse de forma online a través del sitio Mas Entrada.



Estas entradas tienen un valor de $20.000 pesos y pueden abonarse tanto con tarjeta de crédito/débito o mediante Mercado Pago. Es importante destacar que, durante la noche del show, la ubicación se asignará de acuerdo al orden de llegada de los espectadores.