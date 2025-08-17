Persecución a motochorros: cayeron con un celular robado en Ituzaingó

La Policía detuvo a dos motochorros luego de una persecución que comenzó en Santa Rosa y colectora del Acceso Oeste y terminó en el centro de Morón. Los interceptaron con cinco celulares, uno de ellos robado minutos antes en Ituzaingó. Además, uno de los detenidos tenía un pedido de captura vigente por tentativa de hurto.



Personal motorizado de la Policía Local (UPPL) de Morón patrullaba preventivamente por Santa Rosa y Colectora del Acceso Oeste.



La Policía notó que dos hombres en una Honda CBX 250 comenzaron una fuga al notar su presencia.



Allí se comenzó una persecución a toda velocidad que tuvo su fin casi cuatro kilómetros después, en la esquina de Mendoza y Munilla en Morón centro, cuando los agentes lograron interceptarlos.



Durante la requisa, la Policía les incautó cinco teléfonos celulares, uno de ellos robado minutos antes en Ituzaingó.



Además, comprobaron que uno de los detenidos tenía un pedido de captura vigente por tentativa de hurto.