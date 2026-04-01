Persecución en el centro de Ituzaingó: tras robar un auto, se incrustaron en un negocio

Tras impactar contra un comercio en el centro de Ituzaingó, cuatro delincuentes fueron detenidos por robar el auto de una mujer. La secuencia delictiva se había iniciado con el robo de un Ford Ka, pero la fuga de los asaltantes se vio interrumpida cuando el vehículo terminó destrozando la vidriera de un local en medio del seguimiento policial.



El hecho comenzó este martes 31 de marzo sobre la calle Costa Rica, esquina Posadas. Allí, una mujer de 34 años que circulaba hacia su domicilio, acompañada por familiares menores de edad, fue víctima de una emboscada. Los asaltantes le cruzaron un Fiat Uno Way negro, simularon tener armas y la obligaron a descender de su vehículo, un Ford Ka blanco.



Tras el robo, los malvivientes huyeron en ambos autos. Sin embargo, la víctima logró dar aviso inmediato al 911, lo que permitió a la Policía activar un operativo de búsqueda. Gracias a las cámaras del centro de monitoreo municipal, los patrulleros lograron localizar a los vehículos circulando a alta velocidad.

Choque en pleno centro y detenciones

La fuga del Ford Ka terminó de manera abrupta en la esquina de Olazábal y Camacuá. En medio de la persecución, el conductor perdió el control del auto y chocó contra el frente del local comercial donde funcionaba anteriormente la cafetería Pier’s.



El impacto destrozó la vidriera del comercio y permitió la captura inmediata de dos de los integrantes de la banda.



En paralelo, los otros dos cómplices que huían en el Fiat Uno fueron interceptados a pocas cuadras, en Olavarría y Zufriategui. Al verse rodeados por los móviles policiales, los sujetos se entregaron.

Situación judicial de los detenidos

Los detenidos mayores de edad tienen 19 y 20 años, son acusados de robo calificado por su comisión en poblado y en banda, agravado por la participación de menores. Según fuentes judiciales, los imputados se negaron a declarar en su primera indagatoria.



Por su parte, los otros dos detenidos son adolescentes de 17 años. La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón dispuso que vuelvan con sus padres, aunque deberán presentarse este miércoles en la fiscalía para ser notificados del proceso en su contra.