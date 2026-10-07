7 de oct. de 2026
Morón

Persecución en Morón: robó una moto, intentó escapar y fue detenido

Bruno Krasnopolsky

1 min de lectura

Un hombre de Ituzaingó fue aprehendido minutos después del asalto en el centro de Morón. Se recuperó el vehículo.

Persecución en Morón: robó una moto, intentó escapar y fue detenido
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Un hombre de 38 años fue detenido en Morón tras una persecución policial, acusado de haber robado una motocicleta minutos antes en el centro del distrito. El procedimiento permitió recuperar el rodado gracias a un rápido operativo cerrojo desplegado en la zona.

El hecho se registró en la intersección de las calles Uruguay y Almirante Brown. Allí, la víctima sufrió la sustracción de su moto Motomel Blitz 110. Afortunadamente, resultó ilesa tras el asalto y logró aportar datos clave sobre la apariencia del sospechoso, lo que permitió emitir un alerta radial de inmediato.

Con esa información, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ª y del Comando de Patrullas montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones. Poco después, divisaron al asaltante circulando a bordo del vehículo robado en el cruce de las calles Boatti y Mitre.

Al percatarse de la presencia policial, se inició una persecución por distintas arterias del distrito que culminó con éxito en la esquina de Entre Ríos y Yatay, donde los uniformados lograron interceptar la moto y reducir al individuo, quien está domiciliado en el partido de Ituzaingó.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada preliminarmente como "robo agravado" y se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de Morón, que dispuso las medidas legales correspondientes.

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