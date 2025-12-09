Piden juicio oral para Morena Rial por el robo de 32 mil dólares en Castelar

El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó la elevación a juicio oral para Morena Rial, acusada de participar de robos en la zona norte y el oeste del Conurbano. La hija del conductor está imputada por un golpe ocurrido en enero en una vivienda de Castelar, donde la banda sustrajo 32.000 dólares y objetos de valor mientras el dueño estaba de vacaciones.



La mediática fue imputada por un hecho ocurrido el pasado 19 de enero en una casa de la calle Ramón Santamarina al 700. De acuerdo al expediente, la banda aprovechó que el inquilino estaba de vacaciones para sustraer 32.000 dólares, cargadores de iPhone, perfumes y un revólver antiguo, entre otros objetos.



La víctima, un hombre de 44 años, fue clave para la investigación al reconocer su propia casa en imágenes televisivas: "La foto del frente de mi casa figuraba en el teléfono de Morena Rial y los horarios de los chats coincidían con el robo", declaró ante la Justicia.



Además, el damnificado descubrió días después que sus pertenencias estaban siendo ofrecidas en Facebook Marketplace a través de perfiles falsos vinculados a la banda.



Actualmente, la joven permanece detenida con prisión preventiva en la Unidad 51 de Magdalena, acusada de "robo doblemente agravado". Junto a ella están imputados Lautaro Ledesma y Alan Fernández, según La Nación. La mediática fue detenida por otro asalto ocurrido el 18 de enero en Villa Adelina, San Isidro.



En su indagatoria, Rial negó haber participado del golpe en Castelar, aunque admitió que sus cómplices le habían propuesto robar otra casa en Martínez. Pese a su descargo, el fiscal Ferrari consideró que la evidencia demuestra el "pleno dominio" de los acusados sobre los hechos y pidió que vayan a juicio.