Pidió comida en Ituzaingó y le robó a los repartidores: lo detuvieron

Una pareja de repartidores de comida a domicilio fue asaltada en Ituzaingó luego de llegar a una dirección donde, en lugar de un cliente, los esperaba un ladrón. El delincuente se llevó la comida y 13 mil pesos, pero tras la investigación la DDI lo detuvo e incautó un arsenal en su vivienda.



El pasado 10 de agosto, una pareja que cocina y reparte comida en Ituzaingó salió en moto para entregar un pedido en Ayolas y Pérez Quintana del barrio Pintemar.



Al llegar a la dirección indicada, fueron sorprendidos por un hombre que estaba en la vereda, quien los intimidó y les robó la comida junto a 13 mil pesos de la recaudación. Luego se refugió en una vivienda cercana.



La denuncia quedó radicada en la UFI N°1 de Ituzaingó y, con apoyo de la DDI Morón, los investigadores lograron identificar al sospechoso.



Durante las primeras horas de este 18 de agosto, la Policía allanó la vivienda de Ayolas y Pérez Quintana.



Allí fue detenido D.A.H. (32) y también se aprehendió a su compañero de vivienda, debido a que en el lugar se incautaron varias armas sin documentación: un revólver calibre .32, dos cargadores de pistola (.22 y .45), un tambor de revólver calibre .22, dos caños adaptados como arma de utilería y una pistola de clavos.



También allanaron su domicilio oficial, en Portugal y Schweitzer, dónde los agentes hallaron al padre del acusado, quien declaró haber tenido una fuerte pelea con su hijo.



El detenido quedó acusado de robo agravado y será indagado en las próximas horas por la UFI N°1 de Ituzaingó.