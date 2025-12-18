Plan FinEs: Hoy se realizará un punto de inscripción en Morón

Este jueves 18 de diciembre, los y las moronenses que quieran completar sus estudios podrán inscribirse al Plan FinEs en el distrito, en la sede del Movimiento de Trabajadores Excluidos (Ramón Santamarina 817, Morón norte).





La iniciativa del Plan FinEs busca garantizar el derecho a la educación y acompañar a quienes deseen completar su formación académica, accediendo así a nuevas oportunidades laborales y personales.





El plan está dirigido a personas mayores de 18 años que deseen iniciar o finalizar sus estudios primarios o secundarios, así como también a quienes hayan cursado el último año de la escuela secundaria y adeuden materias para completar su título.





En esta oportunidad, se abre la inscripción a la propuesta educativa para los vecinos y las vecinas de Morón, en un programa de atención que incluye el aval y el acompañamiento del Municipio de Morón, la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura Distrital de Morón - Región 8, entre otras entidades educativas.

Con el Plan FinEs, las personas adultas que no pudieron finalizar los estudios en su momento, tienen una segunda oportunidad de obtener su título.

Para inscribirse, los interesados e interesadas deberán presentar fotocopia del DNI. En caso de adeudar materias, será necesario entregar una constancia que incluya el nombre completo del estudiante, el año, número de resolución, plan de estudios y correo electrónico de la escuela de origen.





El punto de inscripción para el Plan FinEs en Morón es en la sede del Movimiento de Trabajadores Excluidos (Ramón Santamarina 817, Morón norte). La atención se realizará durante el jueves 18 de diciembre hasta las 13.