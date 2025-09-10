Polémica derrota de Argentina en Quito

El conjunto albiceleste perdió ante Ecuador por 1 a 0, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en un polémico encuentro donde se fue expulsado Nicolás Otamendi, en el elenco nacional.



En el Estadio Monumental de Guayaquil, se enfrentaron en el cierre de la última jornada de las Eliminatorias 2026, el dueño de casa y el elenco albiceleste, ambas selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo.



El primer tiempo fue complejo para Argentina. Los dirigidos por Lionel Scaloni tomaron una postura defensiva y se animaron a atacar a la Tricolor a través de transiciones rápidas que, sin embargo, no llegaron a lastimar a Hernán Galíndez.



Emiliano “Dibu” Martínez intervino en dos oportunidades para frenar sendos avances del elenco local.



La Albiceleste sobrellevó el último cuarto de hora con diez jugadores por la prematura expulsión de Nicolás Otamendi a los 31 minutos.



Cuando parecía que se llevaba una valiosa igualdad al vestuario, Wilmar Roldán cobró un dudoso penal por una supuesta infracción de Nicolás Tagliafico a Ángelo Preciado. Enner Valencia fue el encargado de convertir desde los doce pasos en el minuto 57, el único gol para Ecuador.

En la parte complementaria, la expulsión a Moisés Caicedo equiparó en cantidad de jugadores a los dos conjuntos, pero Argentina nunca pudo llevar demasiado peligro al arco local. Apenas un par de remates de Giovanni Lo Celso, tras reemplazar a Rodrigo De Paul a 22 minutos del final.



Los dirigidos por Lionel Scaloni cerraron las Eliminatorias en el primer lugar con 38 puntos y fueron la Selección más goleadora de la Clasificatoria con 31 goles.



Además de la caída, la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA después de estar más de dos años mirando desde arriba al resto de los países, y caerá hasta el tercer lugar del listado.



Los puntos obtenidos por España y Francia en el parón internacional cambiaron el orden del ranking y relegaron a Argentina al último puesto del podio.



Con las Eliminatorias ya concluidas, la Selección disputará dos amistosos internacionales a partir de octubre, en Estados Unidos.



El primer duelo será el viernes 10 de octubre ante Venezuela, quien ya se enfrentó hace pocos días, en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 21 hs, hora argentina.



Luego el lunes 13 de dicho mes, con horario a confirmar, se enfrentará a Puerto Rico, en el Estadio Soldier Field de Chicago. Ambos encuentros serán televisados en vivo y en directo por Telefé y por TyC Sports.