Por el "Día del Panqueque" se podrá conseguir este postre a diez pesos

Tanto el miércoles 26 como el jueves 27 de noviembre, en todas las sucursales de "Lo de Carlitos", se estarán vendiendo los clásicos panqueques con dulce de leche a tan solo $10 pesos. Esta es una promoción que desde dicha cadena vienen repitiendo hace ya un tiempo en el marco de la celebración por el "Día del Panqueque".



Esta será una fiesta dedicada a los "clásicos que no pasan de moda", adelantaron desde las redes del propio local gastronómico. Durante ambos días se realizarán largas filas para adquirir este a un simbólico precio este producto "que nos acompañó en tantas salidas, meriendas y momento compartidos", agregaron.

Todas las personas fanáticas del mencionado postre tendrán la posibilidad de acceder -por solo $10 pesos- a un plato del mismo en "Lo de Carlitos". Esta increíble promoción abarcará aquellas compras que se realicen del Panqueque N°182, más conocido como el clásico y tradicional panqueque con dulce de leche.



Es importante remarcar que la promoción sólo es válida para el consumo dentro de los locales, estando habilitada la opción de comprar un panqueque por persona. Vale la pena destacar que la opción sin TACC quedará a disponibilidad de cada local.

Sucursales de Lo De Carlitos en zona oeste del conurbano



