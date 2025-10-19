"Precios Moronenses": Vuelve el programa municipal y con nuevas canastas

Esta semana volvió a estar activa la propuesta "Precios Moronenses", una política pública del Municipio de Morón que busca acompañar la economía de las familias y fomentar el comercio local mediante la venta de canastas de alimentos y artículos de limpieza a precios accesibles.





Dicho beneficio pudo lograrse gracias a un acuerdo entre la comuna moronense y los comercios de distintos barrios de Morón, en donde se podrá acceder a los productos sin límite de días ni horarios.





En esta nueva etapa, la propuesta suma tres canastas a precios accesibles que estarán disponibles en los supermercados adheridos del distrito:





Canasta de productos secos: incluye leche, cacao, atún, fideos, puré de tomate, yerba, durazno en lata, aceite, mayonesa, arvejas, azúcar, arroz, galletitas cracker, jugo en sobre y flan en polvo. Su valor es de $15.000, un precio que se mantiene desde comienzos de año.





Canasta de productos frescos: compuesta por yogurt, queso crema, pan lactal, tapas para empanadas, pascualina y media docena de huevos, a un precio de $10.000.





Canasta de limpieza: contiene papel higiénico, rollo de cocina, detergente, lavandina, limpiador líquido, desinfectante en aerosol, jabón líquido para la ropa, suavizante, jabón de tocador, rejilla y esponja, con un valor de $15.000.





¿Dónde acceder a las canastas de los "Precios Moronenses"?

Dentro de los supermercados adheridos al programa "Precios Moronenses" se encuentran distintos comercios ubicados en Castelar, Morón, El Palomar y Villa Sarmiento para que los vecinos y las vecinas de los barrios puedan adquirir productos esenciales al mejor precio.





A continuación, se detalla la lista completa de los comercios que forman parte del programa moronense y las zonas en las que se encuentran:

Morón

– El Económico – Monseñor Aneiros 3048, Morón sur

– Las Palmas – Int. Agüero 1278, morón sur

– Las Vegas – Eva Peron 3719, Morón Sur.

– Zeta – Brown 640, Morón centro

– Ecoexpress – Avenida Rivadavia 18112, Morón centro

Castelar

– Zeta – Arias 2470, Castelar

– Zeta – Alem 1720, Castelar

– Zeta – Libertador 702, Castelar

– Zeta – Rivadavia 20.022, Castelar

Haedo

– Minimarket L-P – Dr osvaldo Magñasco 907, Haedo.

El Palomar

– Autoservicio Sugusto – Villegas 1386, El Palomar.

Villa Sarmiento

– Súper Chiche – Estanislao del Campo 1451, Villa Sarmiento