"Presencias": Este fin de semana se inaugurará la exposición fotográfica de Derechos Humanos

Este sábado 28 de marzo a las 18 se inaugurará en la Escuela de Formación Actoral "Pedro Escudero" (Estrada 17, Haedo) la muestra fotográfica titulada "Presencias" del fotógrafo Facundo Jalil.





La propuesta artística propone un recorrido por una serie de recopilaciones fotográficas realizadas por Jalil quien, durante años, cubrió con su cámara numerosas luchas por los derechos humanos que han tenido lugar en nuestro país en los últimos tiempos.





"Me gusta pensar que las fotos son tesoros que uno encuentra. Me fascina abrir un cajón de algún mueble de la casa de mis viejos y que me sorprenda alguna foto en papel de algún viaje a la montaña", reflexionó Facundo Jalil respecto de su vínculo con la fotografía.





La muestra "Presencias" se realiza en marco del ciclo de propuestas moronenses titulado "Amada Patria" por la conmemoración por los 50 años del golpe cívico-militar. Dentro del ciclo, durante todo el mes de marzo se han llevado a cabo distintas propuestas culturales para reflexionar sobre la Memoria, la Verdad y la Justicia en todo el distrito, promoviendo así el ejercicio de la democracia.





"Hoy, ante un gobierno nacional que reivindica la finalidad y los métodos de la última dictadura cívico-militar, ejercitar la memoria se convierte no sólo en un derecho, sino en una obligación ética y política frente a un nuevo intento de imponer la miseria planificada", sostuvieron desde la comuna moronense.





El ciclo "Amada Patria" continuará hasta fines de este mes y contempla una serie de muestras, charlas, talleres, espectáculos, ferias, actividades participativas, visitas guiadas, conferencias, radio abierta, contenidos virtuales y mucho más.





Una de las propuestas del ciclo "Amada Patria" organizado por el Municipio de Morón es la inauguración de la muestra fotográfica "Presencias" de Facundo Jalil, un recorrido visual por las luchas por los derechos humanos en el país y la enorme labor de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.





La cita es este sábado 28 de marzo a las 18 en la Escuela de Formación Actoral "Pedro Escudero" (Estrada 17, Haedo).