Privatizan el Hogar Martín Rodríguez y hay preocupación por los 370 trabajadores

Los 370 trabajadores del Hogar Martín Rodríguez en Ituzaingó se encuentran en estado de alerta y con "incertidumbre en relación a sus fuente de trabajo" tras la confirmación de una licitación pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que por primera vez en su historia decidió privatizar la administración del Hogar de Ancianos más grande de Sudamerica.



La medida apunta a tercerizar la gestión operativa de los hogares de residencia permanente, lo que genera preguntas sobre el futuro de la histórica institución ubicada en la calle Ventura Alegre 800, en el barrio Iparraguirre.



El proceso quedó oficializado el 6 de enero mediante la Resolución N.º 796/MDHYHGC/25 publicada en el Boletín Oficial. Allí se convoca a la Licitación Pública N° 7411-2032-LPU25.

La situación en Ituzaingó

En el Hogar Martín Rodríguez/Viamonte se desempeñan actualmente 370 empleados municipales. El personal incluye enfermeros, camilleros y administrativos que aguardan definiciones sobre su continuidad laboral ante el posible desembarco de una empresa privada.



Fuentes de SUTECBA y trabajadores del lugar precisaron datos sobre la población actual del establecimiento. Según sus registros, en el Hogar Martín Rodríguez residen hoy 450 adultos mayores.



Desde el sindicato advierten sobre el contraste entre la inversión millonaria para la tercerización y la falta de recursos humanos propios. Señalaron que la dotación médica actual es de apenas 9 profesionales, por debajo de la estructura que prevé 24 médicos para la atención de los residentes.}

La resolución que llama a licitación la privatización del Hogar

Detalles de la licitación y argumentos oficiales

El pliego contempla la contratación de un servicio integral que incluye hotelería, cocina, mantenimiento y limpieza para los cuatro hogares dependientes de la Ciudad: el San Martín (La Paternal), el Rawson (Barracas) y el Dr. Alejandro Raimondi (Necochea), además del Martín Rodríguez.



El presupuesto oficial estimado asciende a 45.424.798.317,60 pesos (45 millones de dolares) y el contrato tendría una duración de 24 meses. La apertura de sobres, que definirá qué empresa se hará cargo de estas tareas, está prevista para el próximo 16 de enero a las 12 horas.



En los considerandos de la norma, el Gobierno porteño fundamenta la decisión en lo que describe como un "cambio de paradigma en el sistema de cuidado", el cual estaría orientado a "promover la autonomía y el desarrollo de una vida independiente" de los adultos mayores.



Bajo esta nueva lógica, el texto oficial explicita que el objetivo es "evitar la internación por motivos exclusivamente socioeconómicos" y pasar a "reconocer la institucionalización como opción de último recurso".





Ampliaremos