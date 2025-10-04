¿Que pasó realmente? Denuncian al dueño de la quinta por la explosión en Ituzaingó

Un hombre sufrió quemaduras en el 20% de su cuerpo tras la explosión de un depósito dentro de una quinta alquilada en Ituzaingó. La víctima intentó apagar el fuego para resguardar a su familia cuando se produjo la detonación. El dueño del predio no brindó explicaciones sobre lo ocurrido, según denunció la familia, que exige esclarecer las causas del siniestro.



A las 3 de la madrugada del lunes 29 de septiembre, una fuerte explosión en una vivienda de Miguel Camino y El Chacho, barrio Santos Vega, provocó graves daños y dejó a un hombre herido.



Un matrimonio y su hija habían alquilado la quinta por Booking bajo el nombre “Cabaña del Mangrullo”, donde planeaban hospedarse desde el domingo hasta el martes.



Según contó el hermano de la víctima a La Ciudad, el hombre escuchó ruidos, vio fuego en un depósito del terreno y salió a intentar apagarlo para proteger a su familia. En ese momento se produjo la explosión captada en video.





El dueño de la quinta aseguró que en el depósito sólo había latas de pintura y frascos de diluyentes, pero la familia no cree esa versión. Afirman que la explosión “se escuchó a seis manzanas, como una bomba o una garrafa”, y cuestionan que el propietario no se haya solidarizado ni explicado lo ocurrido.



A pesar de los intentos por devolverle las llaves, el dueño alega que “no tiene tiempo” para retirarlas. Sí se presentó luego del hecho para limpiar, sin aclarar qué guardaba en un depósito que, según la familia, no contaba con seguro ni habilitación.



El hombre sufrió quemaduras en piernas y brazos, además de golpes en el rostro y distintas partes del cuerpo. Permanece internado en una clínica de Laferrere, en terapia intermedia, con quemaduras que cubren entre el 12 y el 20% de su cuerpo.



Por la gravedad de las lesiones, deberá someterse a varias intervenciones quirúrgicas y se prevé una internación de al menos 30 días.



¿Qué pasó realmente ese día en esa quinta para que se produzca la explosión? ¿Qué había en ese depósito? Será materia de investigación.



La familia realizó una denuncia para determinar las causas de la explosión.