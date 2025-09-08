Ituzaingó: quienes ingresan al HCD y como quedan los bloques políticos

La elección de ayer domingo definió quienes serán los próximos concejales a asumir el 10 de diciembre. Con el escrutinio ya terminado y habiendo ganado Fuerza Patria con el 43,7 % sobre el 36,5 % de La Libertad Avanza, la distribución de cargos favorece al peronismo y le dará mayoría en la próxima composición

Quienes renuevan sus bancas en Ituzaingó

El Concejo Deliberante de Ituzaingó renueva 10 concejales, la mitad del cuerpo. Los ediles que terminan su mandato fueron elegidos en las elecciones legislativas del 2021. Por parte de Juntos Por el Cambio no siguen: Gabriel Pozzuto, Mariano Steinnger, Gastón Di Castelnuovo, Miriam Ciorciano, Agustina de la Iglesia y María Sanguina. En el caso del peronismo y aliados terminan su mandato: Pablo Piana, Marcelo Nadal María Guasp y Celeste Ferri.

Gráfico: Rubén Magliotti

Siguen con mandato, 6 concejales peronistas , 2 concejales macristas, 1 libertario y un monobloque aliado al peronismo.

Quienes ingresan el 10 de diciembre

El 10 de diciembre ingresaran 6 concejales de Fuerza Patria y 4 de La Libertad Avanza. Por Fuerza Patria juran; Juan Manuel Álvarez Luna, Valeria Susperreguy, Luciano Crudo, Florencia Viola, Carlos Acuña y María Fernanda Gómez. A este bloque habría que sumar a Ana Vicenzo que tiene un monobloque aliado al peronismo



Por La Libertad Avanza, ingresaran: Hugo Equiza, Agustina de la Iglesia (renueva), Walter Lanaro y María Lara.

Mayoría asegurada

Con estos nombres, el peronismo tendrá una mayoría de 11 concejales de los 10 que necesita.



El bloque de LLA tendrá 5 concejales. A este bloque podría sumarse Christian Lanaro, hermano del ingresante Walter Lanaro para quedar con 6.



Por otro lado quedaría el bloque del PRO que fue corrido de esta elección y que conduce Gastón Di Castelnuovo con 2 integrantes; Santiago Rato y Luciana Prats.



Con estos resultados, el peronismo local recupera una mayoría que había perdido hace algunos años y que es tan necesaria para la aprobacion de las ordenanzas que envía el Poder ejecutivo