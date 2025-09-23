Recuperan en Castelar una pintura alemana robada a un ex cónsul chileno

Un hombre fue detenido en Castelar acusado de intentar vender por internet una pintura alemana del siglo XIX robada en 2023 al ex cónsul chileno Fernando Schmidt Ariztia en Valparaíso. El cuadro, titulado Establo con ovejas, fue recuperado en un allanamiento.



La pintura “Establo con ovejas” del pintor alemán Albert Brendel fue robada en septiembre del 2023, del domicilio del el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ex Embajador Fernando Schmidt Ariztia, en la ciudad costera chilena Valparaíso.



Con una denuncia judicial de las autoridades chilenas especializadas en Patrimonio Cultural, quienes explicaban que la pintura podía estar en la Argentina, el Juzgado Nacional en lo Criminal N°2 ordenó la pericia tecnológica a la Policía Federal Argentina.



Las tareas de ciberpatrullaje confirmaron que el cuadro robado estaba a la venta en "una reconocida aplicación web que opera en toda Latinoamérica", detallaron los voceros oficiales.



Identificaron que el delincuente efectuaría la venta ilegal en un domicilio de la ciudad de Castelar, por lo que pidieron un allanamiento.



Durante el operativo se detuvo al investigado y se pudo secuestrar la obra de arte buscada, además de un teléfono celular.



El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición del juez por infracción a la Ley del Régimen del Patrimonio Cultural.