Repudio y solidaridad: Tras la censura de Milei, Lucas Ghi invitó a Milo J a realizar su show en Morón

Luego de que el gobierno nacional decidiera suspender el show gratuito que el rapero moronense, Milo J, iba a realizar en la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el intendente de Morón, Lucas Ghi, invitó al artista a presentarse en los escenarios del distrito.





Repudio y solidaridad con vos @iMilo_J, vecino, hincha y compañero. Te invitamos a los escenarios de Morón para compartir tu arte y #Memoria para todos los pibes y pibas. — Lucas Ghi🇦🇷 (@LucasGhiOFICIAL) February 13, 2025 El jefe comunal presentó su apoyo a Milo J a través de su cuenta de X (ex Twitter), en donde los vecinos del distrito y seguidores de Ghi alentaron al intendente para que el rapero se presentara en el predio del Gorki Grana.







Según el gobierno libertario, la decisión de cancelar el show de Milo J que estaba pactado para el pasado miércoles, se debió a una medida cautelar “por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes”.





La petición fue solicitada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mediante su titular, Alberto Baños, y fue aprobada por la jueza María Alejandra Biotti, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°5.





Al respecto, el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, agregó que el Museo de la Memoria (lugar donde iba a realizarse el concierto) “es un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”.





Sin embargo, tanto Milo J como la propia madre del artista, hicieron posteos en redes sociales desmintiendo la versión del gobierno nacional, argumentando que el concierto contaba con todas las medidas pertinentes para llevarse a cabo en el espacio de la Memoria. Además, el rapero insistió a los y las jóvenes que se habían acercado al predio que se retiren del lugar de forma pacífica y sin causar incidentes, alertando sobre la presencia de personal policial “dispuesto a reprimir”.





En uno de los últimos videos subidos a la cuenta de Instagram de Milo J, el artista manifestó su enojo por la medida adoptada por el gobierno nacional: “Teníamos todo el escenario preparado para ustedes, pero nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento. Yo no cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no sé qué otra excusa tiene el presidente la verdad para cortarnos estas cuestiones. Supongo que no le gusta la música de ahora… qué se yo”, finalizó.