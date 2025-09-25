Reserva Natural de El Palomar: El espacio verde celebrará su segundo aniversario

Este domingo 28 de septiembre de 11 a 17, la Reserva Natural de El Palomar (Derqui y Corvalán) celebrará su segundo aniversario junto a los vecinos y las vecinas del distrito con una jornada con actividades musicales, recreativas y deportivas para todas las edades.





El espacio verde del oeste fue inaugurado el 24 de septiembre del 2023 por el intendente Lucas Ghi y, desde entonces, se consolidó como un lugar de encuentro para la gente del distrito. Además, la Reserva Natural de El Palomar funciona como un ámbito clave para la preservación de la biodiversidad local.





En su composición, el espacio ambiental cuenta con más de 100 hectáreas de extensión, senderos y un gran playón multideportivo. También ofrece un sector para jugar al tejo, cancha de beach vóley, pista de skate, un SUM multipropósito, mesas, bancos y sanitarios.





En los días normales, la Reserva Natural de El Palomar puede visitarse de miércoles a domingos y feriados, de 9 a 18.30 hs. Además, los sábados y domingos a las 15 hs. se realizan visitas guiadas abiertas al público.





Un festejo para todos los gustos

En la celebración de su segundo aniversario, la Reserva Natural de El Palomar contará con shows en vivo, talleres, ferias y espectáculos para grandes y chicos, invitando a los vecinos y a las vecinas a disfrutar de una jornada en familia y amigos/as.





El evento de este domingo comenzará con una bicicleteada a las 11 hs, que partirá desde Itacumbú y Nelson Page y recorrerá distintos puntos de la zona hasta llegar a la Reserva.





Desde las 14 hs se abrirán los talleres Refugio Graficx, de realización de afiches; el taller de impresión botánica; y el de plantaciones a cargo del equipo de la Reserva. En paralelo, habrá clases de yoga y meditación, y se presentará la obra de teatro “A sembrar”, un espectáculo infantil de títeres que enseña sobre el cuidado del ambiente y el reciclado del plástico.





Hacia las 14.30 hs, los guardaparques de la Reserva brindarán visitas guiadas para conocer y disfrutar la riqueza natural del predio, mientras que a las 15 se llevarán a cabo distintas actividades recreativas para chicos y chicas, como así también un taller dedicado a las plantaciones.





A las 16 llegará el momento musical de la jornada, con la presentación de Entrecuerdas y, hacia las 16:30, se realizará un corte de torta para festejar con todos y todas. Por último, a las 17, se llevará a cabo una masterclass de Zumba en el Playón Deportivo.





Para disfrutar de las distintas actividades que se realizarán en el segundo aniversario de la Reserva Natural de El Palomar, es necesario acercarse al predio del espacio verde ubicado en Derqui y Corvalán este domingo 28 de septiembre de 11 a 17.