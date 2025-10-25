River sufrió un golpazo en Córdoba

El “Millonario” quedó eliminado de la Copa Argentina, luego de perder por penales ante Independiente Rivadavia por 4 a 3, después de empatar sin goles en los 90 minutos.



En el Estadio Mario Alberto Kempes, se enfrentaron por la segunda semifinal de la Copa Argentina, la “lepra” mendocina y el elenco de Marcelo Gallardo, donde necesitaba ganar, para llegar a la final, pero el resultado fue de saldo negativo.



Durante los 90 minutos, River desplegó su habitual estrategia ofensiva. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo el control del balón, generó situaciones claras de gol y logró acercarse con insistencia al arco rival.



Sin embargo, las imprecisiones en la definición y la destacada actuación del arquero rival mantuvieron el marcador en cero, dejando al “Millonario” con la frustración de no haber podido abrir el juego en tiempo regular.



El segundo tiempo se demoró casi 50 minutos, debido a la intensa lluvia que azotó a la capital cordobesa cuando estaba por terminar el primer tiempo.



Luego de una larga espera, el árbitro Andrés Gariano decidió que se reanuden las acciones, aunque el resultado se mantuvo inalterable.



En el segundo tiempo, el equipo de Gallardo, con los ingresos de Borja, Meza y Galoppo, insistió para quebrar el cero. Incluso tuvo un cabezazo que dio en el travesaño, pero la firmeza defensiva de Independiente y, nuevamente, las atajadas de Centurión forzaron los penales.



La serie de penales comenzó a favor del conjunto mendocino, de la mano de su héroe. En el primer disparo, el arquero Ezequiel Centurión le atajó el remate a Miguel Borja, y Gómez convirtió el suyo para Independiente Rivadavia.



A partir de allí, el dramatismo escaló: Erraron Giuliano Galoppo para River y Leonard Costa para Independiente, manteniendo la ventaja.



El local capitalizó la tensión, y tras un desarrollo ajustado donde el “Millonario” logró igualar transitoriamente, fue Sebastián Villa quien selló la histórica clasificación con un potente y certero remate final, desatando la euforia de su parcialidad, donde en la final se enfrentará con Argentinos Juniors.

De esta manera, los dirigidos por Marcelo Gallardo se quedaron con las manos vacías de Córdoba, y sufrió otro cachetazo en la Copa Argentina.

El panorama para River es pensar rápidamente en el Campeonato, donde tendrá que terminar entre los tres primeros de la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores, dado que está segundo con 52 puntos, mientras que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, tienen 51 unidades.



También dependerá de que si Racing gana la Libertadores, automáticamente abre un cupo, y River podría clasificar para la próxima edición 2026.