Robo en Hurlingham y extorsión: rastrearon la camioneta hasta Ituzaingó, pero al llegar ya no estaba

Una camioneta Toyota Hilux fue robada de la puerta de una casa en Hurlingham y localizada horas después por sus propios dueños en Ituzaingó Sur tras un intento de extorsión. La familia logró rastrear el vehículo analizando las fotos que los delincuentes enviaron para pedir rescate, pero al llegar al lugar el rodado ya no estaba.



El hecho sucedió el 13 de enero, cerca de las cuatro de la mañana sobre la calle Gorriti.



Según la reconstrucción que pudieron hacer los dueños mediante cámaras vecinales, los delincuentes lograron llevarse el vehículo sin que nadie lo notara, contando con el apoyo de un cómplice en moto.





La fuga quedó registrada luego por la calle Dante, entre Piovano y Minoguyen, en la zona de William Morris.



Para recuperar la camioneta, la familia comenzó a moverse por su cuenta. El abogado Rodrigo Tripolone, tío de la víctima, hizo público el hecho en redes sociales.

Cerca de las 04:00 de esta madrugada (martes 13 de enero), roban la camioneta de mi sobrino en Hurlingham, sobre la calle Gorritti, con apoyo de otro delincuente en moto. Se los ve luego por Dante entre Piovano y Minoguyen, W. Morris. Mi familia está buscando las cámaras de… pic.twitter.com/02fmVTropU — Rodrigo Tripolone (@TripoloneDaniel) January 14, 2026





La situación se tornó tensa cuando la familia comenzó a recibir llamados extorsivos exigiendo un rescate de una suma millonaria para devolver el rodado.



Lejos de paralizarse, los dueños analizaron las imágenes que les enviaban los delincuentes como "prueba de vida" de la camioneta. "Al principio pensábamos que estaba en San Martín, pero localizamos por el entorno de la foto que la dejaron enfriar en Ituzaingó Sur, en la esquina de Olivera y Rondeau", explicaron.

La imagen que enviaron los delincuentes



Desafortunadamente cuando se dirigieron a esa intersección para recuperarla, la camioneta ya no estaba.



La familia espera que se liberen las grabaciones del anillo digital de seguridad, tanto de Hurlingham como de Ituzaingó, para intentar trazar la ruta de escape final, mientras siguen pidiendo colaboración a los vecinos para obtener más registros fílmicos.



Interviene en la causa la UFI N°3 de Morón.

Cómo identificarla y dónde llamar

Se trata de una Toyota Hilux blanca, dominio NXG 556. Entre sus señas particulares se destacan las llantas negras, estribos del mismo color y una barra antivuelco cromada; en la luneta trasera tiene una calcomanía visible con la inscripción "PRIMECAR". Si alguien la visualiza o tiene datos certeros, piden comunicarse de inmediato al teléfono 11-3675-0802.