Robó un supermercado chino en Ituzaingó sur y lo detuvieron en un centro de rehabilitación

Un hombre fue detenido acusado de haber cometido un robo a mano armada en un supermercado chino. El asalto ocurrió cuando ingresó al local, amenazó al encargado y se llevó 60 mil pesos en efectivo. Fue localizado semanas más tarde mientras permanecía internado en un centro de rehabilitación en Moreno.



El último 18 de agosto, en un supermercado chino ubicado sobre la calle Beltrán, esquina Cuyo, un delincuente ingresó al mediodía con un arma de fuego en las manos y amenazó al encargado, obligándolo a entregar la recaudación del local.



Sin resistencia y con la entrega de $60.000 pesos de parte del encargado, se escapó en un Fiat Palio blanco.



Tras tareas de investigación a cargo de la UFI N°1 de Ituzaingó y de la DDI Morón, descubrieron que el principal sospechoso, un hombre de 32 años, se había internado en un centro de rehabilitación de adicciones "Camino del Héroe", ubicado en la calle Stephenson del barrio Las Catonas.



Al saber que el centro es de régimen abierto, la DDI Morón estableció una vigilancia que finalizó cuando el sospechoso salió y se efectivizó su detención en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego.