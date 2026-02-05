Robó una moto en Castelar y cayó en Ituzaingó tras un rastreo satelital

Una motocicleta Honda XR Tornado que había sido robada en Castelar norte, fue recuperada tras un rastreo satelital que permitió localizarla y detener a un sospechoso en Ituzaingó, aunque el implicado recuperó la libertad por disposición de la justicia a las pocas horas.



El episodio comenzó cuando el propietario del vehículo lo dejó estacionado en la vereda, a la altura de la calle Trenque Lauquen al 700. Según fuentes judiciales, los delincuentes forzaron el sistema de arranque y se llevaron la unidad en cuestión de segundos.

Rastreo y huida

Tras la denuncia, se activó el sistema de rastreo satelital del rodado. La primera señal de alerta se dio en el partido de Merlo, donde efectivos policiales llegaron a divisar a dos ocupantes a bordo de la motocicleta. Sin embargo, en ese momento, los sospechosos lograron evadir al personal policial y se perdieron de vista.



La búsqueda continuó hasta que el GPS volvió a emitir señal, esta vez en la intersección de las calles Haití y Peredo, en el partido de Ituzaingó. Allí se dirigió personal de la Comisaría 7ª de Morón, junto con empleados de la empresa de rastreo.

Detención y excarcelación

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron la motocicleta abandonada en la vía pública. En las inmediaciones, detectaron a dos hombres que se desplazaban a pie y que coincidían con las características de quienes habían sido vistos previamente en Merlo.



Al intentar interceptarlos, uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que el otro fue capturado.



El caso quedó a cargo de la UFI N° 2 de Morón, que lo imputó por el delito de "Robo agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública".



Tras indagar al aprehendido, el Juez de Garantías interviniente le concedió la excarcelación, por lo que el acusado recuperó la libertad mientras avanza la investigación para dar con su cómplice.