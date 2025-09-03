Robó una moto en Merlo y lo detuvieron en Ituzaingó

Un hombre fue detenido en Ituzaingó acusado de robar una moto a mano armada en Merlo. El asalto había ocurrido en febrero, cuando la víctima fue interceptada en plena calle y reducida bajo amenazas con el arma.



Este último 24 de febrero, un hombre se subía a su moto en la calle Juan Dillon en Parque San Martín, cuando dos hombres lo rodearon bajo la amenaza de robarle la moto, sacando uno de ellos un arma para intimidarlo.



Tras reducir a la víctima, los delincuentes se fugaron en la moto robada.



La SubDDI Ituzaingó tomó esta investigación ya que sospechaban que uno de los delincuentes frecuentaba el barrio 17 de Agosto de Ituzaingó norte.



Tras tareas de observación encubierta y entrevistas con vecinos se pudo identificar a J.M.C. y conseguir su orden de detención.



Cuando J.M.C. notó la presencia policial intentó darse a la fuga, pero finalmente fue detenido este 1 de septiembre a las 19 horas, en Camerucci y Pérez Quintana.



El hombre fue llevado a las oficinas judiciales esta mañana para que le tomen indagatoria en las próximas horas, en la causa caratulada Robo agravado que cursa en el Juzgado de Garantías N°2 de Morón.