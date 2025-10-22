Robó una panadería en Morón y cayó tras ser identificado por cámaras

Un hombre fue detenido acusado de robar una panadería ubicada frente al Cementerio Municipal de Morón. El delincuente había forzado la persiana del local durante la noche para llevarse mercadería y electrodomésticos. La policía logró identificarlo mediante cámaras de seguridad.



Un delincuente fue detenido por robar una panadería ubicada frente al Cementerio Municipal de Morón, sobre la avenida Eva Perón al 1400.



Durante la noche, el delincuente violentó la persiana del local y sustrajo mercadería y electrodomésticos.



A la mañana siguiente, el propietario del comercio denunció el hecho al encontrar la panadería forzada.



Efectivos del GTO Morón analizaron cámaras municipales y privadas, logrando identificar al sospechoso y reconstruir su ruta de escape hacia Morón sur.



Finalmente, fue interceptado en la esquina de Lanús y Coronel Arena, donde fue reducido tras enfrentarse con el personal policial.



El detenido quedó a disposición de la Fiscalía N°6 de Morón, acusado de robo agravado por la modalidad de escruche.