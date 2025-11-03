Villa Sarmiento: detenido por intentar robar una casa dos días después de salir en libertad

Un hombre de 57 años fue detenido en Villa Sarmiento cuando intentaba ingresar a una casa apenas dos días después de haber recuperado la libertad. La intervención de la policía y de equipos municipales impidió que se consumara el robo y garantizó que la víctima no resultara herida.



En la calle Tuyú al 100 de Villa Sarmiento, un hombre de 57 años fue detenido mientras intentaba ingresar a una vivienda con fines de robo.



El propietario de la casa advirtió movimientos sospechosos y dio aviso inmediato al 911.



Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 5ta de Morón llegó al lugar y logró reducir al sospechoso antes de que consumara el delito. La víctima resultó ilesa.



Al verificar sus antecedentes, la policía constató que el detenido había sido liberado 48 horas antes, tras cumplir una condena dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 13.



Actualmente enfrenta una nueva causa por “robo en grado de tentativa, modalidad entradera”, que tramita en la Fiscalía Nº 4 del Departamento Judicial Morón.