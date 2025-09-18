Salidera en pleno centro de Ituzaingó: un detenido

Un violento asalto ocurrió frente a la Plaza 20 de Febrero, cuando un vecino de Ituzaingó fue sorprendido a golpes por un delincuente que le robó un bolso con $3 millones al ingresar a una casa de cambio. La Policía detuvo a un sospechoso en el barrio San Alberto y restituyó parte del dinero.



Ricardo Gutiérrez, vecino de Ituzaingó, había retirado 3 millones de pesos del Banco Provincia de Castelar para cambiarlos por dólares y pagar una operación, este lunes 8 de septiembre.



Cuando llegó a una casa de cambio de Western Union, frente a la Plaza 20 de Febrero, fue sorprendido por un hombre a pie que lo golpeó y le robó el bolso con el dinero. El delincuente escapó en moto junto a un cómplice.

La víctima fue asistida por el personal del local y dio aviso a la Policía.



Al presentarse en la comisaría para denunciar el hecho, se enteró de que los agentes habían detenido en el barrio San Alberto a un hombre paraguayo de 42 años, a quien reconoció como el autor del asalto. El ladrón tenía $400 mil en su poder, que fueron restituidos a Gutiérrez.



La Fiscalía N°2 de Ituzaingó investiga el caso y analiza las cámaras de seguridad para dar con el resto de la banda. El Juzgado de Garantías N°1 convalidó la detención del sospechoso.