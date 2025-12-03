Salió el cronograma de las semifinales del Clausura

Boca vs Racing jugarán este domingo a las 19 hs, mientras que el clásico de La Plata, entre Gimnasia vs Estudiantes se disputará el lunes 8 de diciembre a las 17 hs. En esta nota, te contamos todos los detalles.



Tras la finalización de la última llave de los cuartos de final, la Liga Profesional de Fútbol confirmó ayer el cronograma para los partidos de las semifinales del Torneo Clausura 2025.

El primer finalista del Campeonato se conocerá el domingo, cuando Boca reciba a Racing, en La Bombonera, a partir de las 19:00.

El “Xeneize” viene de derrotar en las instancias previas a Talleres de Córdoba (2 a 0) y Argentinos Juniors (1-0).

Por su parte, la "Academia" dejó en el camino a River, con el que disputó un difícil partido que finalizó 3 a 2 a favor del equipo de Gustavo Costas, y a Tigre, elenco al que superó en la definición por penales por 4-2, luego de empatar sin goles en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra.

El otro cruce lo disputarán los dos equipos más importantes de La Plata, Gimnasia y Estudiantes en otra edición del clásico platense. Dicho partido se llevará a cabo el lunes 8, en el "Bosque", desde las 17.00.

El encuentro no podrá jugarse este fin de semana, debido a dos recitales multitudinarios que se van a desarrollar en La Plata: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en el Estadio Único Diego Armando Maradona, y la final del Turismo Carretera en el Autódromo Roberto Mouras.



El “Lobo” viene de eliminar a Barracas Central (2-0) y a Unión (2-1), por el lado del “Pincha”, superó 1 a 0 a Rosario Central en octavos y, en cuartos de final, se impuso también por la mínima ante Central Córdoba.



Cabe destacar que los ganadores de cada partido avanzarán a la final del Torneo Clausura, a disputarse el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero a las 21:00.



FIXTURE DE LAS SEMIFINALES DEL TORNEO CLAUSURA 2025



· Boca vs Racing: Domingo 19 hs (TNT Sports/ESPN Premium)

· Gimnasia vs Estudiantes: Lunes 17 hs (TNT Sports/ESPN Premium)



En caso de haber empate en los 90 minutos, se jugará 30 minutos de tiempo suplementario, divididos en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, habrá definición por penales.