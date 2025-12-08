"Salva tu piel": El operativo de chequeo dermatológico gratuito llega a Morón

Este lunes 8, el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre, los vecinos y las vecinas de Morón podrán participar del operativo de chequeo dermatológico gratuito titulado "Salva tu piel" que se realizará en distintos puntos del distrito.





La propuesta es del laboratorio dermatológico La Roche Posay y tiene como objetivo que todas las personas puedan acceder a una revisión de lunares para prevenir el cáncer de piel.





Dicha iniciativa tiene carácter nacional y se realiza en todo el país desde hace ya más de una década, concientizando sobre el diagnóstico precoz, la consulta dermatológica al menos una vez al año y el uso diario de protector solar.





En su llegada al oeste, el operativo "Salva tu piel" cuenta con la participación del Municipio de Morón, en conjunto con la Sociedad Argentina de Dermatología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) y el Consultorio móvil.net.





Durante el lunes 8, la propuesta dermatológica estará en la Reserva Urbana El Palomar (Derqui 2706) de 11 a 14 y de 15 a 19. Mientras que durante el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre, la iniciativa estará en la Plaza San Martín (Morón centro) en los mismos horarios.





¿Cómo identificar un lunar sospechoso?: El Método ABCDE

Según indican desde La Roche Posay, antes de ir a un chequeo dermatológico es posible vislumbrar las señales de que un lunar puede ser sospechoso y es motivo de consulta médica.





El método ABCDE está aprobado, desarrollado y utilizado por

dermatólogos de todo el mundo. Cada letra corresponde a un aspecto

determinado de los lunares al cual es necesario prestarle atención.





A: Asimetría (un lunar puede ser redondo y simétrico pero, en caso de asimetría, hay que consultar a un especialista)





B: Bordes (hay que prestar atención a los lunares que tienen bordes irregulares y desparejos)





C: Color (si un lunar tiene un color no homogéneo que va de marrón claro a marrón oscuro, debería ser motivo de consulta médica)





D: Diámetro (se recomienda consultar a un especialista si los lunares son de gran tamaño)





E: Evolución (si el lunar cambia en tamaño y color con el paso del tiempo, hay que ir al dermatólogo).





Para realizar un chequeo dermatológico gratuito en Morón, es posible participar de la iniciativa "Salva tu piel" del laboratorio La Roche Posay este lunes 8 de diciembre de 11 a 14 y de 15 a 19 en la Reserva Urbana El Palomar (Derqui 2706) o el martes 9 y miércoles 10 de diciembre en la Plaza San Martín (Morón centro) en los mismos horarios.