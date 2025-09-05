Se abrieron nuevas búsquedas laborales en Ituzaingó

En un contexto económico complejo, las oportunidades de empleo se vuelven una noticia esperada por muchos vecinos y vecinas. Hace tan solo unas horas, a través de sus redes oficiales, el Municipio de Ituzaingó difundió una serie de nuevas búsquedas laborales abiertas para residentes del distrito. La iniciativa forma parte de las políticas de intermediación laboral que buscan acercar a las empresas con quienes están en la búsqueda activa de empleo, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la comunidad.





La convocatoria incluye perfiles diversos, desde tareas de oficios hasta cargos administrativos y profesionales, lo que abre el abanico de posibilidades para postulantes con diferentes trayectorias y niveles de formación. Entre las vacantes disponibles se destacan: personal doméstico en servicios a domicilio, con modalidad de cama adentro; jefe/a de compras en una empresa dedicada al rubro de la construcción; estudiante de arquitectura para incorporarse en una empresa de servicios; operario para una importante industria metalúrgica de la zona; administrativo en una reconocida industria textil; técnico electromecánico para una empresa proveedora de materiales de construcción; plomero y gasista en servicios de mantenimiento edilicio.





Estas propuestas no solo permiten la inserción en distintos sectores productivos del distrito, sino que además evidencian el dinamismo que tiene el mercado laboral local, con industrias, comercios y servicios en constante búsqueda de talento humano.

El municipio recordó que todas las búsquedas están dirigidas a personas que residan en Ituzaingó, con el objetivo de priorizar el empleo local y favorecer que los trabajadores puedan desarrollarse en su propia comunidad. Asimismo, remarcaron que este tipo de oportunidades buscan acompañar especialmente a quienes se encuentran en situación de desempleo o de búsqueda de mejoras en sus condiciones laborales.





Para quienes estén interesados en postularse, existen dos modalidades: enviar el Currículum Vitae por correo electrónico a: oeintermediacionlaboral2@gmail.com o presentarse de manera presencial con el CV impreso en Fragio 183, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 horas. De esta forma, Ituzaingó continúa impulsando políticas de cercanía que no solo fortalecen el entramado productivo local, sino que también ofrecen a los vecinos la posibilidad de acceder a un trabajo en condiciones dignas y dentro del propio distrito.