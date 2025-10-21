Se abrieron nuevas ofertas laborales en Ituzaingó

El Municipio de Ituzaingó continúa impulsando políticas públicas que apuntan a fortalecer el empleo local y acompañar a las y los vecinos en la búsqueda de oportunidades laborales. En esta ocasión, se difundió una nueva tanda de vacantes disponibles para distintos rubros productivos y de servicios, que incluyen desde la industria textil hasta el sector gastronómico y farmacéutico.





Las nuevas ofertas laborales, publicadas por la Oficina de Empleo municipal, abarcan una amplia gama de perfiles, con el objetivo de favorecer la inserción de trabajadores y trabajadoras en empresas radicadas en la zona o con sede en el distrito. Entre las propuestas se encuentran operarios armadores, operarios de máquina de corte de espuma, choferes de camión con caja y depósito, operarios de máquina mateleasadora, cerradores de colchón, costureros y costureras con experiencia en máquinas de triple arrastre y overlock, personal de limpieza y operarios de máquina de costura Flanging, todos ellos para desempeñarse en industrias textiles del partido.





A su vez, hay puestos disponibles en una importante empresa farmacéutica, que busca incorporar analistas de garantía de calidad, auxiliares en mantenimiento edilicio, auxiliares de depósito y administrativos de marketing. Estas propuestas se orientan tanto a perfiles técnicos como administrativos, y representan una oportunidad para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional en el sector industrial y científico.

En el área gastronómica, un reconocido restaurante de hotel ofrece vacantes para ayudantes de cocina y peones de cocina, mientras que, en el rubro de mantenimiento edilicio, se solicitan gasistas, plomeros y electricistas, todos ellos con experiencia comprobable en tareas de mantenimiento general. Por otro lado, una empresa proveedora de materiales para la construcción busca incorporar un técnico electromecánico, mientras que una importante empresa de plásticos requiere personal de mantenimiento para su planta.





Quienes deseen postularse a alguna de las vacantes podrán hacerlo enviando su currículum por correo electrónico a: oeintermediacionlaboral2@gmail.com, o acercándose personalmente con su CV impreso a Fragio 183, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.





Estas nuevas oportunidades reflejan el trabajo conjunto entre el Municipio, las empresas locales y los organismos de empleo, en un esfuerzo sostenido por seguir generando condiciones de desarrollo y crecimiento en la comunidad ituzainguense. Porque en tiempos difíciles, cada oportunidad laboral representa no solo una fuente de ingreso, sino también una apuesta al futuro y al bienestar colectivo.