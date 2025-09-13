Se abrieron nuevos cursos de formación profesional en Ituzaingó

En un contexto donde la capacitación y la actualización constante resultan fundamentales para acceder a mejores oportunidades laborales, el municipio de Ituzaingó lanzó recientemente una nueva serie de cursos de formación profesional destinados a los vecinos y vecinas del distrito. La propuesta, presentada a través de las redes oficiales del municipio, busca ofrecer herramientas concretas para potenciar las habilidades de quienes desean insertarse en el mercado de trabajo o perfeccionar sus conocimientos en áreas específicas.





Entre las capacitaciones anunciadas se destacan dos que despiertan gran interés: por un lado, el curso de Auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas, que brinda a los participantes los conocimientos necesarios para asistir en los procesos constructivos vinculados a instalaciones sanitarias y de gas. Esta formación permitirá a l@s cursantes adquirir nociones prácticas y teóricas fundamentales para desempeñarse en un área con alta demanda en el mercado laboral. La cursada se desarrollará de manera presencial los lunes, miércoles y viernes de 18 a 21:30 horas, combinando contenidos técnicos con la práctica necesaria para desenvolverse en situaciones reales de trabajo.





La otra propuesta destacada es el curso de Diseño de páginas web, pensado para quienes buscan introducirse o especializarse en el mundo digital. El objetivo es que los estudiantes aprendan a desarrollar sitios web dinámicos mediante el uso de un sistema de gestión de contenidos, además de incorporar las herramientas necesarias para el diseño y la implementación de proyectos online. Este curso se dictará de manera presencial los martes y jueves de 17 a 21:20 horas, también en la sede municipal.

Ambos programas comenzarán en septiembre y se dictarán en la Secretaría de Desarrollo Productivo (Fragio 183), espacio que desde hace varios años funciona como un punto clave de formación, asesoramiento y capacitación para la comunidad de Ituzaingó.





Las inscripciones ya se encuentran abiertas y el proceso es sencillo: quienes deseen participar deberán acercarse a Fragio 183 con DNI y analítico de estudios duplicado. Con esta iniciativa, Ituzaingó reafirma su compromiso de brindar herramientas que fortalezcan la formación y la empleabilidad de sus vecinos. Ya sea en el ámbito de la construcción o en el terreno digital, estos cursos representan una posibilidad concreta para mejorar el perfil laboral, ampliar horizontes y prepararse para los desafíos del futuro.