Se abrió el mercado de pases en la Primera C

Luego de haber concluido la primera ronda del Torneo Apertura, la AFA dio el puntapié inicial para el comienzo de las inscripciones, donde solamente los clubes podrán incorporar un solo refuerzo. Además se confirmó el arranque del Torneo Clausura.



El campeonato de la Primera C puso punto final por un par de semanas, después de haber disputado el último partido de la primera rueda del Torneo Apertura entre Centro Español vs Estrella del Sur, jugado el lunes 2 de junio, en el Estadio Carlos Sacaan del Club Atlético Ituzaingó.



Es por eso que la Asociación del Fútbol Argentino habilitó el mercado de pases para todos los clubes de la categoría.



Los equipos podrán reforzarse con una sola incorporación durante este período, que estará abierto hasta el miércoles 19 de junio a las 18 horas. Una vez vencido ese plazo, no se permitirá la inscripción de nuevos futbolistas.

Por otra parte, los clubes de la Primera C ingresaron en un receso de tres semanas que les permitirá ajustar detalles futbolísticos de cara al segundo tramo del torneo.



Cabe destacar que los planteles ya iniciaron una mini pretemporada con el objetivo de ponerse a punto para la segunda rueda del Campeonato, que se reanudará el fin de semana del 21 de junio, con los siguientes encuentros de la primera fecha del Torneo Clausura:



· Luján vs Cañuelas

· Defensores de Cambaceres vs Mercedes

· Muñiz vs Lugano

· Centro Español vs General Lamadrid

· Camioneros vs Central Ballester

· Claypole vs Berazategui

· Argentino de Rosario vs Victoriano Arenas

· Deportivo Paraguayo vs Atlas

· Deportivo Español vs Ituzaingó

· Yupanqui vs Sportivo Barracas

· J.J.Urquiza vs Puerto Nuevo

· Juventud Unida vs Estrella del Sur

· El Porvenir vs Central Córdoba de Rosario



Libre: Leandro N.Alem