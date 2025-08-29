Se agotaron las entradas para ver a La Scaloneta

El próximo jueves, Argentina y Venezuela disputarán la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y no quedan más entradas para ver a la Selección Nacional.



La Selección Argentina jugará su último partido de local por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y la expectativa, como siempre, es máxima.



Es por eso que en menos de cuatro horas se agotaron las entradas disponibles a través de la web oficial de Deportick.



Según informó la AFA, la preventa exclusiva para clientes de American Express se realizó el martes 26 de agosto, mientras que la venta general se habilitó el miércoles por la tarde. En pocas horas, se agotaron las entradas generales cuyo valor era de 90 mil pesos.



La comercialización de los boletos que quedan se realiza a través de los canales habituales y se espera una demanda alta tanto por el desempeño reciente de la albiceleste como por los nombres incluidos en la prelista.

Los precios varían según sector y ubicación: además de las populares a $90.000 (los menores abonaban $29.000 para la misma zona), las tribunas Sívori y Centenario altas tuvieron un valor de $158.000 y en el sector medio ascendieron a $320.000.



La Platea San Martín y Belgrano alta se vendieron a $260.000, la baja a $450.000 y la media alcanzó los $480.000.



Por otra parte, el canje de entradas se llevará a cabo en las boleterías del estadio en las siguientes fechas:



· Mañana sábado 30/08, de 9:00 a 13:00.

· Lunes 01/09, martes 02/09 y miércoles 03/09, de 9:00 a 15:00.



Además, El Más Monumental abrirá sus puertas el día del partido a las 16.30, cuatro horas antes del inicio del partido.



Y por último, el encuentro ante Venezuela estará atravesado por una sanción de la FIFA a la AFA por los cánticos homofóbicos y discriminatorios que se escucharon en el último encuentro frente a Colombia.



Por eso, la tribuna Centenario Baja será ocupada exclusivamente por público infantil de distintos clubes y organizaciones no gubernamentales que luchan contra la discriminación.