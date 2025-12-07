Se anunció el tradicional encendido del árbol de Navidad en Ituzaingó

La llegada de diciembre siempre trae consigo una atmósfera distinta. El aire cambia, las agendas se aprietan, pero también surge esa necesidad intrínseca de compartir, de cerrar ciclos y de renovar esperanzas. En este contexto, el paisaje urbano de la Zona Oeste ha comenzado su transformación anual: luces, guirnaldas y colores recuperan su protagonismo en las vidrieras y balcones. Y en el corazón de nuestra ciudad, el encendido del árbol navideño de Ituzaingó se perfila nuevamente como el gran hito que marcará el inicio de la temporada festiva.





Este año, la cita tiene una particularidad especial que los vecinos deben tener en cuenta. Debido a las obras de remodelación y puesta en valor que se están llevando a cabo en la emblemática Plaza 20 de Febrero (nuestra plaza "del lado norte"), el escenario de este ritual comunitario se trasladará unos metros, cruzando las vías. La celebración se realizará en la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de Mariano Acosta y 24 de Octubre, en el lado sur de la ciudad.





La cita está programada para el próximo lunes 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción, una fecha feriada que invita a la pausa y a la reflexión. El evento comenzará a las 20:30 horas, momento ideal en el que el sol empieza a caer y las luces cobran su máximo esplendor.

Más allá de lo estético, este encendido es una ceremonia que simboliza la unión vecinal. El árbol, esa figura que se repite en distintas culturas alrededor del mundo, en Ituzaingó funciona como un punto de encuentro. Es el lugar donde convergen las familias que viven aquí "de toda la vida" y aquellos que eligieron nuestra ciudad recientemente. Es un mensaje de renovación y comunidad, valores que, a pesar de las dificultades cotidianas, permanecen vigentes en cada edición de esta celebración local.





Para darle un marco artístico a la noche, el municipio ha confirmado que el espectáculo principal estará a cargo de la Escuela De Pies a Cabeza. Esta institución, reconocida en la zona, presentará una propuesta artística especialmente preparada para inaugurar la temporada navideña, prometiendo emocionar a grandes y chicos con un despliegue de talento local.





Es interesante observar cómo esta actividad se ha convertido en un clásico impostergable. Ya no es solo "ir a ver las luces"; es un ritual. Residentes de Ituzaingó y de partidos vecinos de la región se acercan cada año para acompañar el encendido, convirtiéndolo en parte de sus propias tradiciones familiares. La foto con el árbol iluminado de fondo es, prácticamente, la primera postal navideña de muchos ituzainguenses.