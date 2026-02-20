Se confirmaron las próximas fechas para el León en la B Metro

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad Villaguay, Dra. FÁTIMA ANAHÍ POLIZZI, Secretaria Única de quien suscribe, en los autos caratulados " ACOSTA GRISELDA MARIA C/ CAJAL MARIO EZEQUIEL Y CAJAL PEDRO DAVID S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA (M6). Epte. N°9572, Año 2023, cita y emplaza por el termino de DIEZ (10) días hábiles a Mario Ezequiel CAJAL, titular de D.N.I. 30.105.115, vecino que fuera de la localidad de ITUZAINGÓ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, para que comparezca al juicio, por sí o por medio de representante, a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designarle defensor de ausentes- Publíquese por DOS DIAS. Villaguay, 10 de febrero de 2026