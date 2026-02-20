Se confirmaron las próximas fechas para el León en la B Metro

Ituzaingó visitará a Villa San Carlos este domingo a las 17 hs en Berisso, mientras que contra Brown de Adrogüé irá el próximo viernes a la noche, y entresemana visitará a San Martín de Burzaco, en los primeros días de marzo.



El plantel ituzainguense dejó atrás la derrota ante Armenio en el debut, y ahora se preparan para afrontar el segundo partido en el Campeonato de la Primera B Metropolitana, que será este domingo en Berisso ante el elenco “Celeste” buscando su primer triunfo.



Es por eso que la AFA dio a conocer el cronograma de las fechas 3 y 4 de la tercera categoría del fútbol argentino.



Luego de visitar a Villa San Carlos, el Verde recibirá en la fecha 3 ante Brown de Adrogüé el próximo viernes 27 de febrero a las 20:30 hs, en el Estadio Carlos Sacaan.

Mientras que en la fecha 4 que será entresemana, Ituzaingó visitará a San Martín de Burzaco el martes 3 de marzo a partir de las 20:30 hs, en el Estadio Francisco Boga.



De esta manera, el León buscará conseguir su primera victoria en el Campeonato de la Primera B Metropolitana de la mano de Diego Herrero, para sumar sus primeros puntos en el Torneo, que recién acaba de comenzar.