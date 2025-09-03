Se confirmaron los artistas previo al partido de Argentina

La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano fueron los elegidos para dar fiesta al duelo entre la "Albiceleste" y la "Vinotinto", mañana en el Estadio Más Monumental.



La Selección Argentina se enfrenta mañana uno de sus dos últimos partidos por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, cita a la que el combinado nacional ya está clasificado. El lunes, la AFA anunció que habrá show musical en la previa.



Los hinchas argentinos que asistan al Monumental para el partido de la Selección Argentina vs. Venezuela, mañana a las 20.30, podrá disfrutar de música popular antes del comienzo del encuentro.

“En la previa del próximo partido de la Selección Argentina en River Plate habrá tres shows para todos los espectadores que concurran al estadio”, comenzó el comunicado desde la cuenta oficial. La grilla estará compuesta por tres bandas: La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano.



En ese sentido, adelantaron que “se le recomienda al público que disponga de sus localidades ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para poder disfrutar toda la previa que se llevará a cabo en Núñez”.



Este hecho llama la atención ya que las anteriores veces que se llevaron a cabo shows musicales, siempre se dieron luego del encuentro, tal como ocurrió en los festejos de la Copa del Mundo. Esta será la primera vez que artistas se presentarán en la previa del partido.



Con entradas agotadas y un Más Monumental colmado, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir firme en su camino hacia la Copa del Mundo 2026, en lo que será un partido emotivo para los hinchas argentinos y el jugador del Inter Miami, que disputaría su último partido en las Eliminatorias.

Cabe destacar que el partido se podrá ver en vivo y en directo a través de Telefé y por TyC Sports.