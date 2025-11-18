Se confirmaron los cruces de Playoffs con un clásico picante

Finalizada la etapa regular del Torneo Clausura, este fin de semana se jugarán los octavos de final, y en esta ocasión, habrá un clásico con mucho en juego. En esta nota, te contamos todos los detalles.



Con la finalización de la fase de grupos del Torneo Clausura que organiza la Liga Profesional, quedó definido el cuadro de playoffs. Los octavos de final comenzarán el próximo fin de semana con un plato muy fuerte.



Racing y River se estarán midiendo en Avellaneda, dado que “La Academia” finalizó en el tercer puesto de la Zona A, con 25 puntos, mientras que los dirigidos por Marcelo Gallardo quedaron en el sexto lugar de la Zona B, con 22 unidades.



Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez y San Lorenzo ocupan del primero al quinto lugar del Grupo B, respectivamente.



River y Talleres, que ya estaban clasificados, recién este lunes conocieron su puesto. El Millonario terminó sexto, mientras que Gimnasia de La Plata se adueñó de la séptima plaza, dejando a la T en el octavo lugar y fuera de competencia a Sarmiento.



Del otro lado, en la Zona A, Boca finalizó como líder, seguido por Unión, Racing, Central Córdoba y Argentinos Juniors. Ayer, Barracas Central empató 1-1 con Huracán en un polémico encuentro y finalizó sexto.



Esa igualdad benefició tanto a Tigre como a Estudiantes, los últimos dos que se clasificaron gracias a los resultados en los otros partidos (el 0-0 entre Belgrano y Unión, y la victoria de Independiente Rivadavia ante Defensa y Justicia).



Así quedaron los cruces de octavos de final del Clausura 2025



Lado izquierdo



· 1A vs. 8B: Boca vs. Talleres (Domingo 23/11, 20 hs)

· 4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors (Sábado 22/11, 20 hs)

· 2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre (Miércoles 26/11, 21:30 hs)

· 3A vs. 6B: Racing vs. River (Lunes 24/11, 19:30 hs)



Lado derecho



· 1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes (Domingo 23/11, 17:30 hs)

· 4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo (Sábado 22/11, 22 hs)

· 2A vs. 7B: Unión vs. Gimnasia (Lunes 24/11, 22 hs)

· 3B vs. 6A: Riestra vs. Barracas Central (Lunes 24/11, 17 hs)

Los octavos, cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final única será en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con las dos hinchadas.



En todos los casos, si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste el empate, se definirá por penales.



El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 20 de diciembre contra Platense, ganador del Torneo Apertura, en San Nicolás.