Argentina ya conoce sedes, días y horarios de sus partidos

El conjunto argentino arrancará debutando frente a Argelia el 16 de junio por la noche, luego el 22 ante Austria por la tarde, y por último cerrará ante Jordania, el 27 de dicho mes, a la noche. En esta nota te contamos acerca de los estadios donde jugará la Selección Argentina.



La FIFA difundió este sábado el fixture definitivo del Mundial 2026 y confirmó días, horarios y sedes de todos los partidos.



Argentina, que integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, ya tiene su calendario para pelear por el pase a 16avos de final.



A continuación, la agenda completa con horarios argentinos, para que ya vayan agendando los días para alentar a la Selección Argentina:

El Fixture de La Scaloneta - Grupo J

· Martes 16 de junio vs Argelia: 22:00 hs, Kansas City (Arrowhead Stadium)

· Lunes 22 de junio vs Austria: 14:00 hs, Dallas (AT&T Stadium)

· Sábado 27 de junio vs Jordania: 23:00 hs, Dallas (AT&T Stadium)

🏟️ INFORME DE ESTADIOS: El camino de Argentina en 2026

1. ARROWHEAD STADIUM (Kansas City)

Rival: Argelia (16 de junio).

Argelia (16 de junio). Nombre FIFA: Kansas City Stadium (Le sacan el patrocinio "GEHA" por reglas del torneo).

(Le sacan el patrocinio "GEHA" por reglas del torneo). Capacidad: Cerca de 76.000 espectadores .

Cerca de . Tipo: Al aire libre (Cielo abierto).

(Cielo abierto). El dato que nos importa: Este estadio tiene el Récord Guinness al estadio más ruidoso del mundo (142.2 decibeles). La acústica es impresionante porque las tribunas son muy empinadas y el sonido rebota hacia la cancha .

Este estadio tiene el (142.2 decibeles). La acústica es impresionante porque . Clima: Al ser al aire libre, dependeremos del clima. En junio hace calor, pero de noche (el partido es 22 hs) debería estar agradable.

2. AT&T STADIUM (Dallas / Arlington)

Rivales: Austria (22 de junio) y Jordania (27 de junio).

(22 de junio) y (27 de junio). Nombre FIFA: Dallas Stadium .

. Capacidad: Una bestialidad. Puede expandirse hasta 94.000 espectadores (es el estadio con mayor capacidad de todo el Mundial ).

Una bestialidad. Puede expandirse hasta (es el estadio con ). Tipo: Techado con aire acondicionado (Clave para el verano de Texas).

La Joya: Tiene una de las pantallas de video HD más grandes del mundo colgada justo encima de la mitad de cancha (mide casi 55 metros de largo). Se ve perfecto desde cualquier butaca, hasta desde la última fila de arriba.

Factor Clave: El techo retráctil y el aire acondicionado garantizan que los jugadores no sufran el calor agobiante de Texas. El césped será natural (lo cambian específicamente para el Mundial, ya que suelen usar sintético para fútbol americano).