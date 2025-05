Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final

La Liga Profesional de Fútbol definió la programación de los cuartos de final, donde habrá encuentros entre lunes y martes, ya que este fin de semana habrá elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.



Faltaba definir el último cruce, pero con la victoria de River sobre Barracas Central ya quedaron definidos todos los partidos por los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino.



En un principio, todos los cruces estaban previstos para este domingo 18 de mayo, pero por la realización de las elecciones porteñas en esa fecha, se generaron negociaciones en función de los intereses de cada club.



Cabe destacar que tres de los cuatro encuentros se disputarán en la Ciudad de Buenos Aires y la excepción será el de Rosario Central ante Huracán, que sí se jugará el domingo.



Así quedaron los cuartos de final del Torneo Apertura 2025



Domingo 18 de mayo



· 19.00 hs: Rosario Central vs Huracán



Lunes 19 de mayo



· 19.00 hs: Argentinos vs San Lorenzo



· 21.30 hs: Boca vs Independiente



Martes 20 de mayo



· 20:30 hs: River vs Platense

En esta instancia, al igual que en Octavos, habrá partidos únicos y será local el equipo mejor clasificado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad en los 90 minutos la definición será tras una tanda de penales.



Los encuentros se disputarán en el estadio del mejor clasificado en la fase regular, al igual que en las semifinales, pero la instancia final se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el domingo 1° de junio a partir de las 15:30 hs.