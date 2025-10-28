Se confirmó el árbitro para el partido de Ituzaingó

Mañana a partir de las 20:05 hs, el Verde se enfrentará ante Deportivo Español, tratando de cerrar la serie y llegar a la final del reducido, donde en la ida, el León ganó por la mínima diferencia. El juez designado para este cotejo se trata de Alejandro Porticella.



Luego de ganar en el Estadio Nueva España, el equipo ituzainguense intentará bajar la persiana cuando enfrente al “Gallego”, buscando llegar nuevamente a la final del octogonal, por un lugar en la Primera B Metropolitana, y en la jornada del lunes, se designó al árbitro del partido.



El segundo partido de esta llave se disputará mañana a las 20.05, en el Estadio Carlos Sacaan. El cotejo contará con la transmisión de DIRECTV Sports y a través de “Vamos Los Verdes” por el canal de YouTube.

La terna arbitral para llevar adelante las riendas del juego será Alejandro Porticella, quien va a estar secundado por Matías Pino (asistente 1), Leandro Carril (asistente 2) y Leandro Fedele (cuarto árbitro).

Vale aclarar que, en caso de que la visita gane por un gol de diferencia y, por lo tanto, haya empate en el resultado global, habrá definición por penales.



El ganador se enfrentará ante Sportivo Barracas o Leandro N.Alem, encuentro que jugará en el mismo día, pero a las 15:30 hs, en Almagro. Recordemos que en la ida, el “Arrabalero” derrotó al equipo de General Rodríguez por 1 a 0.



SE LARGARON LAS VENTAS DE ENTRADAS ANTICIPADAS EN LA SEDE



Las entradas anticipadas para el duelo de mañana ante Deportivo Español arrancaron ayer solamente para abonados, y desde ahora hasta las 20:00 hs, seguirán vendiéndose las entradas en la Sede Social para el público en general (Los Pozos 48), al igual que mañana de 9:30 hs hasta las 20:00 hs.

En esta ocasión, y con motivo del juicio que está afrontando el club, se venderá un bono obligatorio de $3000.