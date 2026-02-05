Se confirmó el debut del Verde en el Campeonato

El próximo viernes por la noche, el Estadio Carlos Sacaan será el escenario del primer capítulo de Ituzaingó en la Primera B Metropolitana 2026.



La pretemporada 2026 sigue a puro ritmo en el Oeste del Gran Buenos Aires, y en la jornada del miércoles, se confirmó el día y horario para el debut del León en la tercera categoría del fútbol argentino.



La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los días y horarios tentativos para los encuentros de la primera fecha del campeonato de la Primera B, e Ituzaingó debutará el próximo viernes a partir de las 20 hs ante Deportivo Armenio, en el Estadio Carlos Sacaan, que promete ser a entradas agotadas.



Con la situación de los derechos televisivos para transmitir el fútbol del ascenso que todavía sigue siendo una verdadera incertidumbre, el debut del Verde se podrá ver en vivo y en directo a través de “Vamos Los Verdes” por el canal de YouTube.



Cabe destacar que el León tuvo encuentros amistosos de pretemporada ante Luján, Deportivo Morón, y Sacachispas.

⚽ Amistoso ante @SacachispasOK



El Verde y el Lila jugaron dos partidos en Soldati. El primero finalizó 1-2 con gol de Alcides Miranda Moreira y el segundo terminó 1-1 con tanto de Tomás Esquivel.#SomosItuzaingó 🟢⚪🟢 pic.twitter.com/hbkv0qJQGc — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) January 30, 2026

Mientras que el sábado será su último encuentro preparatorio ante Yupanqui, en el Sacaan, previo al debut del Campeonato.



De esta manera, se espera una gran concurrencia de público, donde el conjunto ituzainguense abrirá la persiana del Campeonato de la Primera B Metropolitana, con el objetivo de empezar con el pie derecho el arranque del 2026.